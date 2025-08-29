Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге «Водоканал» закроет часть улицы Розы Люксембург

Ограничения на движение транспорта по участку в районе домов №№ 37 и 39 будут действовать с 1 по 20 сентября.

В Екатеринбурге с 1 по 20 сентября «Водоканал» ограничит движение автомобилей по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, включая участок пересечения с улицей Карла Маркса в районе домов 37 и 39. Об этом сообщает мэрия.

Данные меры необходимы для прокладки водопроводных и канализационных сетей к строящемуся зданию по адресу Розы Люксембург, 45. Автомобилистам рекомендуется объезжать закрытый участок по маршруту: улицы Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса.

Движение общественного транспорта останется без изменений. Администрация «Водоканала» просит жителей и гостей города проявить терпение в связи с временными неудобствами и заранее продумать альтернативные маршруты передвижения.