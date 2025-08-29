В Екатеринбурге «Водоканал» закроет часть улицы Розы Люксембург

В Екатеринбурге с 1 по 20 сентября «Водоканал» ограничит движение автомобилей по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, включая участок пересечения с улицей Карла Маркса в районе домов 37 и 39. Об этом сообщает мэрия.
Данные меры необходимы для прокладки водопроводных и канализационных сетей к строящемуся зданию по адресу Розы Люксембург, 45. Автомобилистам рекомендуется объезжать закрытый участок по маршруту: улицы Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса.
Движение общественного транспорта останется без изменений. Администрация «Водоканала» просит жителей и гостей города проявить терпение в связи с временными неудобствами и заранее продумать альтернативные маршруты передвижения.