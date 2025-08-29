В Екатеринбурге «Водоканал» закроет часть улицы Розы Люксембург

В Екатеринбурге с 1 по 20 сентября «Водоканал» ограничит движение автомобилей по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, включая участок пересечения с улицей Карла Маркса в районе домов 37 и 39. Об этом сообщает мэрия.