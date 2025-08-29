В Челябинской области предложили отменить комиссию при оплате ЖКУ на почте

«В областном парламенте подготовили законодательную инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство в части установления запрета на взимание “Почтой России” комиссии с социально незащищенных граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг», — прокомментировали в пресс-службе ЗСО.
Законопроектом предлагается распространить существующий запрет на взыскание дополнительной комиссии с пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и ветеранов боевых действий, который ранее действовал исключительно для банковских учреждений, занимающихся приемом коммунальных платежей, и на учреждения «Почты России».
«На селе отделения “Почты России” зачастую становятся единственным доступным местом для проведения необходимых платежей. Комиссия, которую вынуждены платить пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, существенно увеличивает финансовую нагрузку на их бюджет, ставя в неравное положение по сравнению с жителями больших городов и поселков городского типа, где имеется выбор среди других платежных операторов», — пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Андрей Шмидт.
Инициатива поддержана комиссией по ЖКХ Совета законодателей Российской Федерации.