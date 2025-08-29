Сулейменов не верит, что казахстанцы получают минимальную зарплату в 85 тыс. тенге

«МЗП — это просто показатель. Мы же сами понимаем, что МЗП у нас — 85 тысяч. Можно, наверное, спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет, все все-таки больше получают. Средняя зарплата у нас — 460 тыс. тенге, медианная — 300 тыс. с чем-то. 85 тыс. тенге — это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Его идеализировать не надо. Говорить, что если ты его поднимешь, и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал», — заявил Тимур Сулейменов.
Выросли бы зарплаты при росте МЗП
По словам главы Нацбанка, повышение минимальной зарплаты могло бы отразиться на росте зарплат в госсекторе, но в нем занята не столь значительная часть населения. В рыночном секторе, по словам Сулейменова, зарплату поднимают, когда растет продуктивность и производительность.
Поэтому МЗП — это не панацея, не нужно на нее смотреть. Мы все-таки не в плановой экономике живем, и от того, что МЗП подняли бы, не факт, что ваш руководитель того или иного ИП или ТОО своим сотрудникам поднял бы заработную плату. Это точно не так. Вместе с тем понятно, что для того, чтобы поднимать МЗП, нужны достаточно глубокие изыскания и по производительности труда, и по социальным эффектам, и по эффектам на инфляцию.
Почему правительство решило не поднимать минимальную зарплату.
Глава регулятора добавил, что повышение минимальной зарплаты вряд ли оказало бы значимое влияние на инфляцию, но для того, чтобы это выяснить точно, нужны более глубокие расчеты. Если правительство приняло решение не повышать МЗП, то, по словам Сулейменова, для этого не было структурных изменений в рынке труда и производительности.
Напомним, 13 августа министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что правительство не будет повышать минимальную заработную плату (МЗП) в 2026 году. Ее планировали поднять на 5 тыс. тенге — до 90 тыс.
Минимальная заработная плата в Казахстане — это не просто показатель «самой низкой зарплаты», а важный экономический ориентир, от которого зависят десятки социальных и финансовых расчетов.