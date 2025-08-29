Сулейменов не верит, что казахстанцы получают минимальную зарплату в 85 тыс. тенге

«МЗП — это просто показатель. Мы же сами понимаем, что МЗП у нас — 85 тысяч. Можно, наверное, спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет, все все-таки больше получают. Средняя зарплата у нас — 460 тыс. тенге, медианная — 300 тыс. с чем-то. 85 тыс. тенге — это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Его идеализировать не надо. Говорить, что если ты его поднимешь, и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал», — заявил Тимур Сулейменов.