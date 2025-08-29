Тарифы на воду и тепло в Казахстане резко выросли

Однако на фоне общего подорожания услуг сегмент содержания и ремонта жилья остаётся недофинансированным: рост цен здесь составляет всего 6−11%, что ниже даже официального уровня инфляции. Эксперты предупреждают: это тревожный сигнал. Как и в случае с теплом и водой, отсутствие инвестиций в этот сектор может в будущем привести к серьёзным проблемам и аварийным ситуациям.