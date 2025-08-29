Ричмонд
С улиц Омска вывезут все незаконные шиномонтажки

В списке на вынос, который постоянно пополняется при проведении рейдовых мероприятий, значатся еще 275 объектов.

С улиц Омска вывезут все незаконные шиномонтажные мастерские. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти строения относятся к нестационарным торговым объектам, как и киоски, павильоны, сезонные кафе. С начала года в Омске выявили более 500 самовольно размещенных торговых объектов. Сейчас службы уже демонтировали около половины обнаруженных строений.

Собственников незаконно установленных павильонов заранее уведомляют о том, что им необходимо убрать объекты с улицы. Если в установленные сроки этого не было сделано, киоски сносят принудительно.

В списке на вынос, который постоянно пополняется при проведении рейдовых мероприятий, значатся еще 275 НТО.