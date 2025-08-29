Вячеслав Федорищев поставил задачу решить вопрос с жильем для детей-сирот

«Наша с вами самая главная задача — строить! Строить комфортное жилье. Когда мы говорим о предоставлении квартир детям-сиротам, переселении из ветхого аварийного жилья, есть такие районы, в которые бизнес не заходит, там нет коммерческой возможности. Поэтому нам очень важно, чтобы фонд развития жилищного строительства, который мы переформатировали именно для того, чтобы в таких населенных пунктах строить комфортное жилье для социальных групп, которые должны быть обеспечены квартирами, выполнил эту задачу», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.