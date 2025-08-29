Свердловским электропоездам «Ласточка» дадут вторую жизнь

До 2022 года входящее в группу «Синара» предприятие «Уральские локомотивы» в партнерстве с немецким концерном выпускали электропоезда «Ласточки», однако два года назад Siemens, в который входит и ООО «Сименс мобильность», объявил об уходе из России. В свою очередь, «Уральские локомотивы» начали выпускать импортозамещенную версию электропоезда под названием «Финист». С 2013 года было выпущено всего 1,2 тыс. «Ласточек».