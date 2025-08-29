Свердловским электропоездам «Ласточка» дадут вторую жизнь

Группа «Синара» намерена модернизировать электропоезда «Ласточка», выпускавшиеся в Свердловской области. В них заменят импортные системы. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил гендиректор компании Виктор Леш.
По его словам, замена комплектующих может пройти в рамках планового ремонта электропоездов. Вместо импортных компонентов появятся отечественные, уточнил гендиректор группы «Синара».
«Речь о различных внутренних системах управления в поезде, и мы готовы поставить в имеющиеся на сети составы свои российские решения. Мы уже “потренировались” с некоторыми диагностическими моделями в [скоростном поезде] “Сапсане” и продемонстрировали успешность наших разработок», — сказал Леш.
До 2022 года входящее в группу «Синара» предприятие «Уральские локомотивы» в партнерстве с немецким концерном выпускали электропоезда «Ласточки», однако два года назад Siemens, в который входит и ООО «Сименс мобильность», объявил об уходе из России. В свою очередь, «Уральские локомотивы» начали выпускать импортозамещенную версию электропоезда под названием «Финист». С 2013 года было выпущено всего 1,2 тыс. «Ласточек».