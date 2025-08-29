Программа поддержки брендов в Ростовской области стала лучшей в стране

Проект «Донской бренд» из Ростовской области, направленный на поддержку региональных производителей, вошел в число победителей федеральной премии «Мой бизнес», организованной по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Программа поддержки и продвижения местных брендов инициирована правительством и Министерством экономического развития Ростовской области. Ее задача заключается в акселерации и популяризации товаропроизводителей, выпускающих продукцию под собственным брендом.
«В рамках программы был разработан и запущен комплекс инструментов, который включает льготный микрофинансовый продукт, льготный лизинг, гарантийную поддержку, а также софинансирование до 99% затрат на регистрацию торговой марки. Для продвижения местных товаропроизводителей в регионе реализуется фестиваль донских брендов “Мой бизнес. Наши маркет”, который ежегодно собирает на одной площадке более 100 производителей», — прокомментировал министр экономического развития региона Павел Павлов.
Проект «Донской бренд» был признан лучшим в номинации «Акселерация и рост». Отметим, что в прошлом году, в том числе в период реализации программы «Донской бренд», 28 предпринимателей с господдержкой вывели на рынок новые товары, а 18 представителей малого и среднего бизнеса Ростовской области подали заявки на регистрацию новых брендов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.