Программа поддержки брендов в Ростовской области стала лучшей в стране

«В рамках программы был разработан и запущен комплекс инструментов, который включает льготный микрофинансовый продукт, льготный лизинг, гарантийную поддержку, а также софинансирование до 99% затрат на регистрацию торговой марки. Для продвижения местных товаропроизводителей в регионе реализуется фестиваль донских брендов “Мой бизнес. Наши маркет”, который ежегодно собирает на одной площадке более 100 производителей», — прокомментировал министр экономического развития региона Павел Павлов.