Первое в России производство жаропрочного стекла открылось на Кубани

В церемонии запуска принял участие министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Он подчеркнул стратегическое значение нового производства для импортозамещения в отрасли. Ранее большая часть жаропрочного стекла импортировалась из-за рубежа.
На современном производственном комплексе будет выпускаться широкий ассортимент продукции: стеклянные крышки, формы для запекания и контейнеры для хранения. Предприятие оснащено передовым оборудованием, позволяющим производить изделия, соответствующие международным стандартам качества.
Особое внимание на заводе уделяется экологической безопасности и инновационным технологиям. Собственная лаборатория осуществляет постоянный контроль качества и проводит испытания на износостойкость продукции.
Предприятие «Горница» получило существенную поддержку региона: в рамках краевых программ и льготных займов Фонда развития промышленности привлечено более 466 миллионов рублей.
История завода началась в 2015 году с переработки металлов. Значительный прорыв в развитии произошел в 2021 году после подписания соглашения на выставке «Иннопром». На Петербургском экономическом форуме 2025 года было заключено соглашение о втором этапе развития производства.