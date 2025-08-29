Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первое в России производство жаропрочного стекла открылось на Кубани

В Армавире состоялось открытие первого в России производства изделий из жаропрочного стекла. Предприятие способно выпускать более 3,7 млн стеклянных крышек ежегодно, а также разнообразную посуду для микроволновых печей и духовок. Новая производственная линия обеспечит до 50% потребностей российского рынка.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

В церемонии запуска принял участие министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Он подчеркнул стратегическое значение нового производства для импортозамещения в отрасли. Ранее большая часть жаропрочного стекла импортировалась из-за рубежа.

На современном производственном комплексе будет выпускаться широкий ассортимент продукции: стеклянные крышки, формы для запекания и контейнеры для хранения. Предприятие оснащено передовым оборудованием, позволяющим производить изделия, соответствующие международным стандартам качества.

Особое внимание на заводе уделяется экологической безопасности и инновационным технологиям. Собственная лаборатория осуществляет постоянный контроль качества и проводит испытания на износостойкость продукции.

Предприятие «Горница» получило существенную поддержку региона: в рамках краевых программ и льготных займов Фонда развития промышленности привлечено более 466 миллионов рублей.

История завода началась в 2015 году с переработки металлов. Значительный прорыв в развитии произошел в 2021 году после подписания соглашения на выставке «Иннопром». На Петербургском экономическом форуме 2025 года было заключено соглашение о втором этапе развития производства.