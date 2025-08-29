В Совете Республики обсудили выстраивание эффективной системы торгового обслуживания на селе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики состоялась встреча с председателями областных советов депутатов и руководством Белкоопсоюза, на которой обсудили основные направления работы для выстраивания эффективной системы торгового обслуживания, в первую очередь на селе, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа провел совещание об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, на котором потребовал выстроить эффективную систему торгового обслуживания, прежде всего на селе. В развитие совещания в Совете Республики сегодня прошла встреча с председателями областных советов депутатов и руководством Белкоопсоюза, где председатель Совета Республики Наталья Кочанова обозначила основные моменты для реализации поставленных главой государства задач.
«Президентом поставлена задача до 1 января 2026 года: у нашего народа не должно быть проблем ни с торговым обеспечением, ни с системой здравоохранения. Вопросов, которые сегодня надо решать местным органам власти, нам, парламентариям, более чем предостаточно, — отметила Наталья Кочанова. — Задача, поставленная Президентом, должна быть выполнена безоговорочно. Почему? Потому что это не вопросы сегодняшнего дня. Что касается системы здравоохранения, то еще на масштабном совещании в мае 2023 года глава государства говорил и про функционирование ФАПов, амбулаторий, и про наведение порядка, где местные органы должны были подключиться. То же самое по торговому обеспечению».
Она подчеркнула, что в Беларуси принято большое количество нормативных правовых актов, которые позволяют сегодня эффективно работать по этим вопросам. «Но пока не включатся местные органы власти и не будут нести за это ответственность в первую очередь перед самими собой как руководителями, то ничего не получится. Поэтому сегодня проговорим и договоримся о том, что мы будем делать. Прежде всего, конечно, председатели сельских советов», — обратилась к присутствующим спикер.
Наталья Кочанова напомнила слова главы государства на совещании по здравоохранению в мае 2023 года: «Я вам никогда за село не прощу».
«Это люди, которые своим трудом создают благо, а мы их обижаем. Этого допускать нельзя. Ровно так и в торговле, — заявила она. — Этот вопрос в зоне ответственности и местных властей, и депутатского корпуса. Мы ситуацию держим на контроле, регулярно проводим мониторинги. Мы обязаны выполнить поручение главы государства, и мы это сделаем».-0-
