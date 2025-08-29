В Совете Республики обсудили выстраивание эффективной системы торгового обслуживания на селе

«Президентом поставлена задача до 1 января 2026 года: у нашего народа не должно быть проблем ни с торговым обеспечением, ни с системой здравоохранения. Вопросов, которые сегодня надо решать местным органам власти, нам, парламентариям, более чем предостаточно, — отметила Наталья Кочанова. — Задача, поставленная Президентом, должна быть выполнена безоговорочно. Почему? Потому что это не вопросы сегодняшнего дня. Что касается системы здравоохранения, то еще на масштабном совещании в мае 2023 года глава государства говорил и про функционирование ФАПов, амбулаторий, и про наведение порядка, где местные органы должны были подключиться. То же самое по торговому обеспечению».