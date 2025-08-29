Центробанк проведет новое заседание по ключевой ставке: как она может измениться, предположения аналитиков

Ключевая ставка может снизиться на 2 пункта, заявили аналитики.
Центробанк 12 сентября проведет очередное заседание по ключевой ставке. Предполагается, что на нем обсудят два сценария снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов.
Многие аналитики высказали свои предположения по поводу снижения ключевой ставки. Многие из них ожидают понижение ставки на 2% на следующем заседании и еще большее количество к следующему году. Прогнозы по ключевой ставке в сентябре — в материале URA.RU.
Предположение аналитиков.
«Ожидаю снижения ставки в сентябре на 2%».
По мнению аналитика Дмитрия Савченко, Центробанк продолжит снижение ключевой ставки. По его словам, он ожидает ее уменьшения в сентябре на 2%.
«В июле-августе было зафиксировано снижение инфляции — теперь она находится в районе 8,8−8,79% против 9,4% в июне. Поэтому я ожидаю снижения ставки в сентябре на 2%», — заявил Савченко. Он также отметил, что на данный момент российской экономике требуется «радикальное снижение ставки».
«Рынок ожидает снижения ставки на 100−200 базисных пунктов».
Ставка может быть снижена на 100−200 базисных пунктов. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов», — рассказал эксперт.
«К концу года ставка может снизиться до 14−15%».
ЦБ может снизить ставку до 14 — 15% к концу 2025 года заявил аналитик Михайлов
Аналитик кредитной организации Иван Михайлов заявил, что ставка может снизиться до 14−15 процентов. Это может произойти к концу года.
«В случае устойчивого снижения инфляционных показателей, отсутствия внешних негативных факторов понижение ключевой ставки до 14−15% к концу года представляется вполне возможным», — заявил Михайлов.
«Аналитики указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10 — 12%».
Некоторые аналитики указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10 — 12 процентов. Об этом заявил профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
«Таким образом, созрел всеобщий консенсус о необходимости снижения процентных ставок в экономике. Некоторые аналитики уже указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10?12 процентов», — пояснил Толкачев. Его слова передает Финансы Mail.
«Политика ЦБ стала мягче».
Политика Центробанка стала мягче, поэтому ставка снизится. С таким мнением выступила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
«Сейчас, на мой взгляд, политика ЦБ стала немного мягче, и ставку, конечно, будут снижать», — отметила эксперт. По ее словам, многие люди ожидают 17 или 16% годовых.
«Ставка может быть 14 — 16% в конце 2025 года».
Снижение ключевой ставки к концу года также ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, с текущими данными ставка может быть на уровне 14−16% к концу года.
«С учетом текущих данных эксперты ожидают, что к концу года ключевая ставка будет на уровне 14−16%» — заявила Беленькая. Она отметила, что по текущей динамике к сентябрю снижение ставки до 16% выглядит вероятным.
Что такое ключевая ставка и как она менялась.
Изменение ключевой ставки с 2020 года
Ключевая ставка Центробанка — это основной инструмент для контроля денежно-кредитной политики. Это наименьший процент, под которым Банк России выдает кредиты коммерческим банкам.
При повышении процента коммерческие банки при выдаче кредитов завышают процент, чтобы не уйти в минус. В связи с этим понижение ключевой ставки ЦБ напрямую влияет на процент кредитов для обычных граждан.
Последнее понижение ключевой ставки произошло 25 июля 2025 года. Тогда ключевая ставка уменьшилась с 20% до 18%.