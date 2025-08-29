В России утвердили порядок определения минимальных цен на табак

В материалах, опубликованных на сайте Минфина, подчеркивается, что данная мера направлена на сокращение объемов контрафактной табачной продукции на рынке. Указано, что с начала марта 2026 года минимальная цена будет регламентирована для таких товаров, как трубочный табак, тонкорезанный курительный табак, жевательный и нюхательный табак, а также смеси для кальяна.