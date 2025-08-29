В России утвердили порядок определения минимальных цен на табак

С целью борьбы с нелегальным оборотом табачных изделий правительство Российской Федерации приняло решение об установлении минимальной стоимости на некоторые виды табачной продукции. Соответствующее постановление, разработанное Министерством финансов РФ, вступит в силу в марте 2026 года и коснется девяти разновидностей табачных изделий, включая табак для трубок и кальянов.
В материалах, опубликованных на сайте Минфина, подчеркивается, что данная мера направлена на сокращение объемов контрафактной табачной продукции на рынке. Указано, что с начала марта 2026 года минимальная цена будет регламентирована для таких товаров, как трубочный табак, тонкорезанный курительный табак, жевательный и нюхательный табак, а также смеси для кальяна.
Помимо этого, минимальные ценовые пороги будут введены для сигар, сигарилл, биди (сигарет из необработанных табачных листьев с добавлением трав) и кретека (сигарет с гвоздикой), уточнили в Минфине.
Министерство сельского хозяйства РФ должно определить минимальные цены и разместить их на своем сайте не позднее 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции и вступили в силу с 1 сентября 2024 года.
Данное постановление принято в рамках реализации положений федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства», принятого в мае 2025 года, как пояснили в Минфине.