Трассу М-3 «Украина» сделали платной почти на 100 лет

Участок федеральной трассы М-3 «Украина», ведущий из Подмосковья в Калужскую область, станет платным. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Речь идет об участке с 65-го по 124-й километр — от Бекасово до Малоярославца. Согласно документу, использование этого отрезка дороги будет осуществляться на платной основе в течение очень длительного срока.
«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 “Украина”… осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 года», — говорится в распоряжении.
В документе также подчеркивается, что для автомобилистов будет обеспечен альтернативный бесплатный проезд по другим участкам дорог, характеристики которых прописаны в приложении к распоряжению. Таким образом, платный режим вводится почти на 86 лет.