Что поменяется для финансов новосибирцев с 1 сентября

С начала осени в России вступает в силу пакет новых законов, направленных на защиту граждан от мошенников и возврат денег за навязанные услуги.
В Сибирском главном управлении Центробанка сообщили, что с 1 сентября банки получат право временно блокировать подозрительные операции по снятию наличных. При выявлении признаков мошенничества клиенту установят лимит — не более 50 тысяч рублей в сутки через банкоматы сроком на 48 часов. Чтобы снять большую сумму, потребуется личное обращение в банк с паспортом.
Для дополнительной защиты вводится сервис «второй руки», позволяющий доверенному лицу подтверждать или отклонять переводы в течение 12 часов. Доступа к счетам помощник при этом не получает.
Установить самозапрет на кредиты теперь можно не только через портал Госуслуг, но и в любом МФЦ Новосибирской области. Для этого понадобится паспорт и ИНН, а снять ограничение можно в любой момент.
Кроме того, для дропперов из базы Центробанка вводятся лимиты на снятие наличных — не более 100 тысяч рублей в месяц через банкоматы. Большие суммы доступны только в офисах банка по паспорту.
Ещё одно нововведение — возврат средств за навязанные услуги. Теперь банки и МФО обязаны вернуть деньги в течение трёх рабочих дней. При отказе от дополнительных услуг в течение месяца клиенту вернут всю их стоимость, если они не были активированы.