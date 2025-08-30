Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 30 августа

Национальным банком определены курсы валют на 30 августа, субботу. В частности, в последнюю субботу лета курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 30 августа, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9769 белорусского рубля, 1 евро — 3,4676 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6928 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 29 августа, курс доллара, а курс евро и курс российского рубля не изменились.
