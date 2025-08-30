Ричмонд
Путин: РФ стала одним из основных рынков в мире для экспорта машин из КНР

РФ является одной из лидирующих стран, которые выступают площадкой для экспорта авто из КНР, сказал Путин.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия входит в число ключевых мировых рынков для китайских автомобилей. Об этом глава государства сообщил в интервью информационному агентству Синьхуа в преддверии официального визита в Китай. Текст интервью опубликован 29 августа на официальном сайте Кремля.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР», — отметил Путин в беседе с журналистами Синьхуа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире.

В этом же интервью президент России заявил, что РФ закрепилась на первом месте по экспорту нефти и газа в Китай. В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут.