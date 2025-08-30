Ричмонд
Путин назвал статистической погрешностью долю доллара и евро в расчетах РФ и КНР

Торговый оборот между Россией и Китаем теперь практически полностью осуществляется в национальных валютах, а доля расчетов в долларах и евро снизилась до статистической погрешности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа».

Расчеты между Китаем и Россией проходят в национальных валютах.

Торговый оборот между Россией и Китаем теперь практически полностью осуществляется в национальных валютах, а доля расчетов в долларах и евро снизилась до статистической погрешности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа».

«Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — рассказал президент РФ. Интервью на русском языке публикует Кремль.

Переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем происходит на фоне сохраняющихся западных санкций и ограниченного доступа российских компаний к доллару и евро. После саммита в Анкоридже и заявлениях о возможном смягчении санкций эксперты отмечаю, что возвращение западных игроков на российский рынок может повлиять на структуру внешней торговли, однако позиции китайских поставщиков уже значительно укрепились за последние годы.