Путин назвал статистической погрешностью долю доллара и евро в расчетах РФ и КНР

Переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем происходит на фоне сохраняющихся западных санкций и ограниченного доступа российских компаний к доллару и евро. После саммита в Анкоридже и заявлениях о возможном смягчении санкций эксперты отмечаю, что возвращение западных игроков на российский рынок может повлиять на структуру внешней торговли, однако позиции китайских поставщиков уже значительно укрепились за последние годы.