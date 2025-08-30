Ричмонд
Путин заявил о необходимости реформы международного валютного фонда

Международному валютному фонду и Всемирному банку необходимы реформы. Позиции РФ в этом вопросе придерживается КНР, сообщил российский президент Владимир Путин.

По словам Владимира Путина, Пекин всецело поддерживает Москву.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назвал статистической погрешностью долю доллара и евро в расчетах РФ и КНР.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назвал статистической погрешностью долю доллара и евро в расчетах РФ и КНР.

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение в мировой экономике», — цитата Путина опубликована на сайте Кремля.

В данный момент экономические отношения России и Китая достигли рекордных значений: с 2021 года двусторонний товарооборот вырос примерно на 100 млрд долларов. В самом начале сентября Путин собирается совершить поездку в китайскую республику, чтобы еще сильнее упрочить союз двух государств.