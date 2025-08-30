Путин заявил о необходимости реформы международного валютного фонда

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение в мировой экономике», — цитата Путина опубликована на сайте Кремля.