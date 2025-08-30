Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ и КНР вместе выступают против незаконных санкций

Москва и Пекин намерены продолжать совместные усилия по защите принципов свободной торговли.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках площадки БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Xinhua накануне своего визита в Китай.

По словам российского лидера, такие ограничения препятствуют социально-экономическому развитию не только стран объединения, но и мировой экономики в целом. Москва и Пекин, подчеркнул он, намерены продолжать совместные усилия по защите принципов свободной и честной торговли.

Тем временем в США Апелляционный суд признал, что у президента Дональда Трампа не было законных полномочий вводить пошлины в том формате, в котором это было сделано. Несмотря на это, действие большинства тарифов временно сохранено до слушаний в Верховном суде, назначенных на 14 октября.

Суд отметил, что закон действительно предоставляет президенту значительные полномочия при объявлении чрезвычайного положения, но они не включают прямого права на введение тарифов и налогов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай ударили по экономике США с помощью рынка сои. Пекин долгое время импортировал сою из Соединенных Штатов, оставаясь основным покупателем, но на данный момент наблюдается резкое уменьшение объема закупок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше