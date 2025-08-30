Путин: РФ и КНР вместе выступают против незаконных санкций

Тем временем в США Апелляционный суд признал, что у президента Дональда Трампа не было законных полномочий вводить пошлины в том формате, в котором это было сделано. Несмотря на это, действие большинства тарифов временно сохранено до слушаний в Верховном суде, назначенных на 14 октября.