«Снимают сливки»: в России возмутились ценами на цветы

Он отметил, что даже небольшой букет сегодня может стоить тысячу рублей, а более крупные композиции — от 2500 до 3500 рублей. При этом курс валют стабилен, логистика после начала СВО перестроена, а многие цветы выращиваются внутри страны. Миронов подчеркнул, что причин для значительного удорожания букетов нет. По его словам, депутаты уже обращались в ФАС по поводу цен к 8 марта, но ситуация не меняется из-за монополизации рынка.