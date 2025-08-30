Ричмонд
Путин: Россия и Китай выступают в пользу реформы МВФ и Всемирного банка

Доля доллара и евро во взаимных расчетах России и Китая практически исчезла.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай выступают за реформирование Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы сделать их финансовые инструменты равнодоступными для всех государств. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью агентству «Синьхуа» накануне своего официального визита в Китай. Полный текст беседы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что доля доллара и евро во взаимных расчетах России и Китая практически исчезла. По его словам, хотя товарооборот формально оценивается в долларовом эквиваленте, фактические расчеты между странами ведутся в национальных валютах, и доля западных валют снизилась «до уровня статистической погрешности».

Кроме того, Путин подчеркнул, что продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают значительное место в российском экспорте в Китай. Он отметил прогресс в снятии торговых барьеров и напомнил, что в последние годы был налажен экспорт свинины и говядины, что укрепляет экономическое сотрудничество двух стран.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках площадки БРИКС.