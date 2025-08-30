В РФ с 1 сентября в два раза вырастут пошлины на выдачу водительских прав

С 1 сентября увеличатся госпошлины на выдачу водительских прав. Об этом нововведении рассказал aif.ru депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Анатолий Никитин.
«Выдача обычных водительских прав подорожает с 2 000 до 4 000 рублей, а нового образца — с 3 000 до 6 000 рублей. Международное удостоверение будет стоить 3 200 рублей вместо прежних 1 600», — отметил он.
Также подорожает оформление ПТС. За этот документ с 1 сентября российские автовладельцы будут платить 1200 рублей вместо 800.
«Стоимость регистрации машины вырастет до 1 500 рублей за бумажный СТС и до 4 500 рублей за пластиковый вариант. Госпошлина за государственный номер увеличится с 2 000 до 3 000 рублей. Аналогичные изменения коснутся мотоциклов, прицепов и документов для перевозки опасных грузов», — уточнил Никитин.
Эксперт обратил внимание на то, что по данным на января 2025 года в РФ былоо зарегистрировано 47,48 млн легковых автомобилей.
«Согласно оценкам, автомобилисты приносят в бюджет порядка 1,8 трлн рублей в виде налогов и сборов: акцизов на топливо, транспортного налога и штрафов, — что составляет около 3,4% федеральных и 6,9% региональных доходов», — добавил Никитин.
