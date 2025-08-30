В РФ с 1 сентября в два раза вырастут пошлины на выдачу водительских прав

«Стоимость регистрации машины вырастет до 1 500 рублей за бумажный СТС и до 4 500 рублей за пластиковый вариант. Госпошлина за государственный номер увеличится с 2 000 до 3 000 рублей. Аналогичные изменения коснутся мотоциклов, прицепов и документов для перевозки опасных грузов», — уточнил Никитин.