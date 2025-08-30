В Челябинской области продолжает падать промышленное производство

В июле к июню показатель немного вырос — до 101,2%. Это следует из информации Челябинскстата.
В январе-июле 2025 года добыча полезных ископаемых сократилась на 7,4% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях — на 5,4%, по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 3,7%. Рост показателя зафиксирован только в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», где индекс составил 112,1%.
В металлургической отрасли зафиксировано падение производства на 8,4%. Наибольшую динамику сокращения показали: производство одежды — на 54,7%, электрооборудования — на 18,1%, напитков — на 17%, автотранспортных средств и прицепов, полуприцепов — на 16,6%, кокса и нефтепродуктов — на 14,4%.
Зафиксирован рост производства кожи и изделий из нее — на 32,3%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 11,9%.