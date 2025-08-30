В Челябинской области продолжает падать промышленное производство

В январе-июле 2025 года добыча полезных ископаемых сократилась на 7,4% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях — на 5,4%, по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 3,7%. Рост показателя зафиксирован только в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», где индекс составил 112,1%.