Правила рыболовства меняют на Дальнем Востоке

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предлагаемые поправки затрагивают как промысловую добычу рыбы, так и любительский лов, а также традиционный рыболовный промысел.

Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предусматривают возможность прилова минтая при добыче лосося на Северных Курилах, а также снимают запрет на промышленный лов симы в подзоне «Приморье» для Хабаровского края. Дополнительно вносятся нормы по прилову камбалы в Северо-Охотоморской подзоне, относящейся к Хабаровскому краю, и устанавливаются правила прилова при сдаче и выгрузке уловов.

Изменения затронут и любителей рыбалки. Например, предусмотрен лимит суточной добычи мойвы в прибрежных зонах Сахалина, что поможет разгрузить популяцию этой рыбы.

Кроме того, вносятся изменения в регулирование традиционного рыболовства.