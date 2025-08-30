Правила рыболовства меняют на Дальнем Востоке

Предлагаемые поправки затрагивают как промысловую добычу рыбы, так и любительский лов, а также традиционный рыболовный промысел.
Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предусматривают возможность прилова минтая при добыче лосося на Северных Курилах, а также снимают запрет на промышленный лов симы в подзоне «Приморье» для Хабаровского края. Дополнительно вносятся нормы по прилову камбалы в Северо-Охотоморской подзоне, относящейся к Хабаровскому краю, и устанавливаются правила прилова при сдаче и выгрузке уловов.
Изменения затронут и любителей рыбалки. Например, предусмотрен лимит суточной добычи мойвы в прибрежных зонах Сахалина, что поможет разгрузить популяцию этой рыбы.
Кроме того, вносятся изменения в регулирование традиционного рыболовства.