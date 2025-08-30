Путин: РФ и КНР эффективно сотрудничают по СПГ-проектам в Заполярье

По словам Путина, РФ является лидером среди экспортеров газа и нефти в Китай. Президент упомянул об объемах поставок газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири», которые с момента его ввода в эксплуатацию в 2019 году составили более 100 млрд кубометров.