Ростовская область передаст муниципалитетам 30 млрд рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о предстоящих изменениях в межбюджетных отношениях с муниципальными образованиями региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Источник: Коммерсантъ

С января 2026 года местные бюджеты получат единые нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, что принесет им дополнительные 30 млрд руб. Для реализации инициативы потребуется корректировка областного законодательства.

Помимо этого, муниципалитеты смогут воспользоваться льготными займами из регионального бюджета. Кредиты предоставят под 0,1% годовых на пятилетний срок для погашения дорогостоящих банковских обязательств.

По словам Юрия Слюсаря, данные инициативы помогут местным властям более результативно справляться с задачами территориального развития.