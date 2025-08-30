Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Тютюков прокомментировал перебои с топливом в Хабаровском крае

Ситуация с топливообеспечением автотранспорта находится под контролем ведомства.

Источник: Amur Mash

В Хабаровском крае в Советской Гавани 29 августа жители заметили временные перебои с продажей бензина на отдельных автозаправках, которые привели к образованию очередей. Местные автолюбители, наблюдая ситуацию на АЗС в соседнем Приморье, также поспешили за топливом на местные колонки.

Власти уточняют, что поставки топлива продолжаются и находятся под контролем профильного ведомства.

Министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков пояснил, что резкий рост спроса на отдельные виды нефтепродуктов потребовал перенастройки логистики и перераспределения топлива по видам.

«По информации компании ООО “Трансбункер”, приняты все необходимые меры, добавлены дополнительные бензовозы для доставки топлива бензиновой группы. Ещё раз обращаемся к жителям и гостям района — не приобретайте топливо про запас», — отметил министр.

В правительстве подчеркнули, что ситуация с топливообеспечением автотранспорта стабилизируется в ближайшее время, а меры позволят обеспечить необходимый объём топлива для жителей и организаций района.