Министр Тютюков прокомментировал перебои с топливом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в Советской Гавани 29 августа жители заметили временные перебои с продажей бензина на отдельных автозаправках, которые привели к образованию очередей. Местные автолюбители, наблюдая ситуацию на АЗС в соседнем Приморье, также поспешили за топливом на местные колонки.
Власти уточняют, что поставки топлива продолжаются и находятся под контролем профильного ведомства.
Министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков пояснил, что резкий рост спроса на отдельные виды нефтепродуктов потребовал перенастройки логистики и перераспределения топлива по видам.
«По информации компании ООО “Трансбункер”, приняты все необходимые меры, добавлены дополнительные бензовозы для доставки топлива бензиновой группы. Ещё раз обращаемся к жителям и гостям района — не приобретайте топливо про запас», — отметил министр.
В правительстве подчеркнули, что ситуация с топливообеспечением автотранспорта стабилизируется в ближайшее время, а меры позволят обеспечить необходимый объём топлива для жителей и организаций района.