Министр Тютюков прокомментировал перебои с топливом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в Советской Гавани 29 августа жители заметили временные перебои с продажей бензина на отдельных автозаправках, которые привели к образованию очередей. Местные автолюбители, наблюдая ситуацию на АЗС в соседнем Приморье, также поспешили за топливом на местные колонки.