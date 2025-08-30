В Красноярском крае зафиксирован рост цен на бензин: сеть АЗС подняла стоимость на 8 рублей за литр

Наиболее значительный скачок цен зафиксирован на АЗС сети «Нефтеком», где стоимость литра АИ-95 увеличилась с 62 до 70 рублей — на 8 рублей за литр. Это одно из самых резких повышений цен на топливо в регионе за последние годы.