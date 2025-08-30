Ричмонд
В Красноярском крае зафиксирован рост цен на бензин: сеть АЗС подняла стоимость на 8 рублей за литр

Жители Красноярского края столкнулись с рекордным подорожанием бензина марки АИ-95.

Согласно данным Красноярскстата, средняя цена на топливо в августе достигла 61,93 рубля за литр, что на 78 копеек выше июльских показателей.

Наиболее значительный скачок цен зафиксирован на АЗС сети «Нефтеком», где стоимость литра АИ-95 увеличилась с 62 до 70 рублей — на 8 рублей за литр. Это одно из самых резких повышений цен на топливо в регионе за последние годы.

При этом сохраняются и более доступные варианты:

«Роcнефть»: 60,8 рубля за литр;

«Газпромнефть»: 60,5 рубля за литр.

Эксперты связывают подорожание с несколькими факторами:

Рост мировых цен на нефть;

Изменение налоговой нагрузки;

Сезонное увеличение спроса на топливо;

Логистические издержки в условиях санкционного давления.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что ситуация находится на контроле. Напомним, что в соответствии с договоренностями с нефтяными компаниями, рост цен на топливо на внутреннем рынке не должен превышать инфляцию.