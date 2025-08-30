Работникам ЖКХ в Петербурге повысят зарплату на 7 процентов

В Северной столице сотрудники сферы коммунальных услуг получают прибавку к заработной плате. Свыше 10 000 сотрудникам увеличат зарплату на семь процентов. Об этом сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга. Такое решение приняли в рамках трехстороннего соглашения, которое подписали представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга, Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения и ООО «ЖКС № 2 Московского района».
— Соглашение демонстрирует комплексный подход властей и отраслевых объединений к улучшению условий труда работников ЖКХ, — отметил председатель Жилищного комитета Денис Геннадьевич Удод. Он также отметил, что повышение зарплат на повышение престижа рабочих профессий и поддержку тех, кто заботится о комфорте горожан.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что средний размер зарплаты в Петербурге за 10 лет может вырасти до 268 тысяч рублей.