Работникам ЖКХ в Петербурге повысят зарплату на 7 процентов

В Северной столице сотрудники сферы коммунальных услуг получают прибавку к заработной плате. Свыше 10 000 сотрудникам увеличат зарплату на семь процентов. Об этом сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга. Такое решение приняли в рамках трехстороннего соглашения, которое подписали представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга, Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения и ООО «ЖКС № 2 Московского района».