Новосибирскстат назвал отрасли с самым большим падением производства

За семь месяцев 2025 года в Новосибирской области сильнее всего упали производство мебели, автотранспорта и нефтепродуктов.
По данным Новосибирскстата, мебельная промышленность сократилась на 38,2%, выпуск автомобилей и прицепов — на 22,3%, переработка нефти — на 22,2%. Также заметно снизились текстиль, полиграфия, одежда и электрическое оборудование.
При этом общий индекс промышленного производства в регионе остался на уровне прошлого года — 100%.
На фоне спада в одних отраслях растут другие. Лидеры роста — производство прочих транспортных средств (+31,3%), металлургия (+19,4%) и ремонт оборудования (+9%). Плюс 5,7% — у напитков, прибавили лекарства, кожа и металлоизделия.
