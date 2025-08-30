В Новосибирской области начали раньше собирать картофель

В этом году под картофель выделили 600 гектаров — на 200 меньше плана из-за нехватки посадочного материала. Причин — санкции и прошлогодний неурожай. Фермеры тестируют отечественные сорта: «Садон» и «Импала». Проверка новых видов, включая чипсовый картофель, занимает до четырёх лет.