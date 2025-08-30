Ричмонд
В Новосибирской области начали раньше собирать картофель

В Новосибирской области стартовала уборка картофеля — аграрии начали раньше из-за непогоды. В хозяйстве «Ярковское» уже собирают семенные клубни, а массовый сбор начнётся через неделю. Об этом сообщает Сиб.фм.

В этом году под картофель выделили 600 гектаров — на 200 меньше плана из-за нехватки посадочного материала. Причин — санкции и прошлогодний неурожай. Фермеры тестируют отечественные сорта: «Садон» и «Импала». Проверка новых видов, включая чипсовый картофель, занимает до четырёх лет.

Килограмм картошки в магазинах стоит от 40 рублей — вдвое дешевле, чем весной. Регион пока не самодостаточен, но фермеры рассчитывают сохранить урожай до весны и сократить закупки из других областей.

Уборку планируют завершить к началу октября.

Ранее стало известно, что в Новосибирске резко подешевел картофель: его стоимость упала до 22 рублей.