Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 31 августа

Национальный банк установил курсы валют на 31 августа, воскресенье. В частности, в последний день лета курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с курсами, действовавшими в пятницу и субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 31 августа, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9769 белорусского рубля, 1 евро — 3,4676 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6928 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 29 августа, и субботу, 30 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены.
Между тем Совмин Беларуси определил, кому и в каких случаях пересчитают плату за коммунальные услуги.