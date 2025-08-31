Ричмонд
С 1 сентября вырастут госпошлины для российских автомобилистов

С 1 сентября в России обновляется список болезней, за которые теперь будут лишать прав водителей. Также ужесточаются штрафы за отказ пропускать машины с любыми мигалками. Кроме того, подорожают автомобили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Непропуск машин с мигалками.

В России ужесточается наказание для водителей, которые не пропускают автомобилии со специальными сигналами.

За отказ уступить дорогу машинам скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной теперь грозит ~штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев~.

Аналогичное наказание грозит за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие опознавательных знаков, но с включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов и звуковым сигналом. Речь идет о транспорте, на котором обычно ездят чиновники и их сопровождение.

При встрече с автомобилем с мигалками и звуковым сигналом водителям необходимо перестраиваться в другой ряд или даже съехать на обочину. Запрещается обгонять спецтранспорт, двигаться на его скорости и находиться в непосредственной близости от таких машин.

Госпошлины выросли.

В России с 1 сентября за получение обычного водительского удостоверения граждане должны будут заплатить 4 тыс. рублей. За пластиковое нового поколения придется отдать уже 6 тыс. рублей.

Также увеличится до 4,5 тыс. рублей госпошлина за выдачу пластикового СТС,

до 3 тыс. рублей — за выдачу госномера на машину, до 2 250 рублей — за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление вырастет до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, с осени автомобилисты будут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тыс. рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль.

Новый список болезней.

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в апреле.

Наиболее значимым нововведением стало добавление в перечень противопоказаний расстройств психологического характера и развития человека, включая аутистические нарушения и синдром Аспергера.

Под запретом остается управление транспортными средствами при подтвержденных случаях эпилепсии, тяжелых хронических психических расстройств, а также при диагностированных патологиях зрительного восприятия — ~от нарушений цветоощущения до полной бинокулярной слепоты~.

Дополнительно документ детализирует критерии медицинских показаний и индивидуальных ограничений для различных категорий водителей.

Каршеринг в Москве.

С 1 сентября в Москве изменятся правила пользования каршерингом — верификация пользователей будет проходить через Mos ID, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, впоследствии это позволит запрещать ездить на каршеринге водителям, которые регулярно нарушают ПДД, а также власти смогут быстрее устанавливать их личность в случае инцидентов.

Цены на автомобили.

Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры.

"Цены могут вырасти в пределах 1−3%.

Ситуация со стоками улучшается, хотя складов все еще хватает на 3−4 месяца, но мы фиксируем сокращение. Увеличение спроса, уменьшение стоков и сокращение дисконтных программ и приведет к росту стоимости продукции«, — пояснили директор департамента продаж новых автомобилей компании “Рольф” Николай Иванов и директор по сервису Юлия Трушкова.

Тем временем цены на автомобили, завезенные по параллельному импорту, становятся существенно ниже из-за укрепившегося рубля — ~они уже упали в среднем на 20% с начала года.~

Кроме того, ожидается, что с сентября будут чуть чаще давать скидки, рассказали в «Авилоне».

"С наступлением осени некоторые автобренды могут усилить ряд выгод по отгрузкам дилерам на 2−3%.

Это связано с оптимизацией расходов на фоне снижения складских запасов и ключевой ставки ЦБ. Для конечного потребителя это может означать прямую скидку в размере 1−2% «, — пояснил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ “Авилон” Ренат Тюктеев.

Ремонт и обслуживание.

С началом осени россиян ждет рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей. Генеральный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова рассказала «Газете.Ru», что с сентября стоимость этих услуг поднимется на 5−9% по сравнению с показателями прошлого года.

"Причина — высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса.

Весной Росстат уже фиксировал всплеск по категории «ремонт и техобслуживание ТС».

. Также часть владельцев откладывает покупку авто и чаще выбирает ремонт своей машины вместо замены, что подталкивает средний чек вверх", — пояснила она.

Акимова добавила, что быстрее всего дорожают сами работы, поскольку на них давят зарплаты и загрузка постов. Стремительно растут в ценах расходники с импортной составляющей (масла, жидкости, фильтры, аксессуары), шиномонтаж и зимние шины. Рост цен может быть и более интенсивным, если начнет ослабляться рубль.

С 1 сентября начинают действовать обновленные правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту машин. Документ будет действовать в течение шести лет. Россиянам дали возможность заключать договор через сайт или приложение. Из требований к договору убрали пункт о необходимости вписывать цену автомобиля, «определяемой по соглашению сторон».

Порядок возмещения ущерба при ремонте тоже был изменен. Из документа.

%%убрали правило, которое обязывало автосервисы безвозмездно предоставлять клиенту машину.

либо запчасти аналогичного качества, либо возмещать их стоимость в двукратном размере. Однако на практике пункт о предоставлении автомобиля никогда не работал, писал ТАСС со ссылкой на представителей Общественной палаты России.

В обновленном документе говорится, что «вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством РФ».

Маркировка масел.

С началом осени производители моторных масел, тормозных жидкостей, антифризов и других автомобильных жидкостей начнут маркировать свою продукцию и передавать все данные в систему «Честный знак».

Цель нововведений — снизить долю контрафактных товаров на рынке. Впоследствии в России введут запрет на оборот подобной немаркированной продукции.

Штрафы для питбайкеров.

В осеннюю сессию в России рассмотрят вопрос ужесточения законодательства для обладателей питбайков, узнала «Газета.Ru» в разговоре с первым зампредом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павлом Федяевым. Он подчеркнул, что, скорее всего, придется ужесточать законодательство.

«Уверен, что мы вернемся к вопросу во время осенней сессии в Госдуме. Не исключаем ужесточения ответственности, если мы увидим, что существующие меры, такие, как штрафы и изъятие, не работают», — заверил депутат.

Ожидается, что за выезд на дороги общего пользования питбайкеров будут наказывать штрафом в размере 30 тыс. рублей, писал «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

