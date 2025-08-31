С 1 сентября вырастут госпошлины для российских автомобилистов

С 1 сентября в России обновляется список болезней, за которые теперь будут лишать прав водителей. Также ужесточаются штрафы за отказ пропускать машины с любыми мигалками. Кроме того, подорожают автомобили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Непропуск машин с мигалками.
В России ужесточается наказание для водителей, которые не пропускают автомобилии со специальными сигналами.
За отказ уступить дорогу машинам скорой помощи, полиции или пожарной группы с включенными проблесковыми маячками и сиреной теперь грозит ~штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев~.
Аналогичное наказание грозит за отказ пропустить кортеж, а также машины, не имеющие опознавательных знаков, но с включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов и звуковым сигналом. Речь идет о транспорте, на котором обычно ездят чиновники и их сопровождение.
При встрече с автомобилем с мигалками и звуковым сигналом водителям необходимо перестраиваться в другой ряд или даже съехать на обочину. Запрещается обгонять спецтранспорт, двигаться на его скорости и находиться в непосредственной близости от таких машин.
Госпошлины выросли.
В России с 1 сентября за получение обычного водительского удостоверения граждане должны будут заплатить 4 тыс. рублей. За пластиковое нового поколения придется отдать уже 6 тыс. рублей.
Также увеличится до 4,5 тыс. рублей госпошлина за выдачу пластикового СТС,
до 3 тыс. рублей — за выдачу госномера на машину, до 2 250 рублей — за выдачу удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов, а его продление вырастет до 1,5 тыс. рублей.
Кроме того, с осени автомобилисты будут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тыс. рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль.
Новый список болезней.
С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в апреле.
Наиболее значимым нововведением стало добавление в перечень противопоказаний расстройств психологического характера и развития человека, включая аутистические нарушения и синдром Аспергера.
Под запретом остается управление транспортными средствами при подтвержденных случаях эпилепсии, тяжелых хронических психических расстройств, а также при диагностированных патологиях зрительного восприятия — ~от нарушений цветоощущения до полной бинокулярной слепоты~.
Дополнительно документ детализирует критерии медицинских показаний и индивидуальных ограничений для различных категорий водителей.
Каршеринг в Москве.
С 1 сентября в Москве изменятся правила пользования каршерингом — верификация пользователей будет проходить через Mos ID, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, впоследствии это позволит запрещать ездить на каршеринге водителям, которые регулярно нарушают ПДД, а также власти смогут быстрее устанавливать их личность в случае инцидентов.
Цены на автомобили.
Осенью в России ожидается подорожание автомобилей, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры.
"Цены могут вырасти в пределах 1−3%.
Ситуация со стоками улучшается, хотя складов все еще хватает на 3−4 месяца, но мы фиксируем сокращение. Увеличение спроса, уменьшение стоков и сокращение дисконтных программ и приведет к росту стоимости продукции«, — пояснили директор департамента продаж новых автомобилей компании “Рольф” Николай Иванов и директор по сервису Юлия Трушкова.
Тем временем цены на автомобили, завезенные по параллельному импорту, становятся существенно ниже из-за укрепившегося рубля — ~они уже упали в среднем на 20% с начала года.~
Кроме того, ожидается, что с сентября будут чуть чаще давать скидки, рассказали в «Авилоне».
"С наступлением осени некоторые автобренды могут усилить ряд выгод по отгрузкам дилерам на 2−3%.
Это связано с оптимизацией расходов на фоне снижения складских запасов и ключевой ставки ЦБ. Для конечного потребителя это может означать прямую скидку в размере 1−2% «, — пояснил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ “Авилон” Ренат Тюктеев.
Ремонт и обслуживание.
С началом осени россиян ждет рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей. Генеральный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова рассказала «Газете.Ru», что с сентября стоимость этих услуг поднимется на 5−9% по сравнению с показателями прошлого года.
"Причина — высокий ценовой фон и сезонный пик сервиса.
Весной Росстат уже фиксировал всплеск по категории «ремонт и техобслуживание ТС».
. Также часть владельцев откладывает покупку авто и чаще выбирает ремонт своей машины вместо замены, что подталкивает средний чек вверх", — пояснила она.
Акимова добавила, что быстрее всего дорожают сами работы, поскольку на них давят зарплаты и загрузка постов. Стремительно растут в ценах расходники с импортной составляющей (масла, жидкости, фильтры, аксессуары), шиномонтаж и зимние шины. Рост цен может быть и более интенсивным, если начнет ослабляться рубль.
С 1 сентября начинают действовать обновленные правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту машин. Документ будет действовать в течение шести лет. Россиянам дали возможность заключать договор через сайт или приложение. Из требований к договору убрали пункт о необходимости вписывать цену автомобиля, «определяемой по соглашению сторон».
Порядок возмещения ущерба при ремонте тоже был изменен. Из документа.
%%убрали правило, которое обязывало автосервисы безвозмездно предоставлять клиенту машину.
либо запчасти аналогичного качества, либо возмещать их стоимость в двукратном размере. Однако на практике пункт о предоставлении автомобиля никогда не работал, писал ТАСС со ссылкой на представителей Общественной палаты России.
В обновленном документе говорится, что «вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством РФ».
Маркировка масел.
С началом осени производители моторных масел, тормозных жидкостей, антифризов и других автомобильных жидкостей начнут маркировать свою продукцию и передавать все данные в систему «Честный знак».
Цель нововведений — снизить долю контрафактных товаров на рынке. Впоследствии в России введут запрет на оборот подобной немаркированной продукции.
Штрафы для питбайкеров.
В осеннюю сессию в России рассмотрят вопрос ужесточения законодательства для обладателей питбайков, узнала «Газета.Ru» в разговоре с первым зампредом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павлом Федяевым. Он подчеркнул, что, скорее всего, придется ужесточать законодательство.
«Уверен, что мы вернемся к вопросу во время осенней сессии в Госдуме. Не исключаем ужесточения ответственности, если мы увидим, что существующие меры, такие, как штрафы и изъятие, не работают», — заверил депутат.
Ожидается, что за выезд на дороги общего пользования питбайкеров будут наказывать штрафом в размере 30 тыс. рублей, писал «Коммерсант» со ссылкой на МВД.