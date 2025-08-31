Российских автомобилистов начнут штрафовать за «заменители» детских кресел

Новые требования связаны с безопасностью: неправильно выбранные удерживающие устройства могут представлять угрозу жизни и здоровью ребенка не только при ДТП, но даже при резком торможении. По словам Буцкой, тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузку — ремень безопасности смещается к шее, появляется риск удушения. В ряде случаев это приводило к трагическим последствиям. Кроме того, при использовании подобных лямок вся сила удара приходится на живот ребенка, что может вызвать внутренние травмы и кровотечение.