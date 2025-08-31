Российских автомобилистов начнут штрафовать за «заменители» детских кресел

Нововведения вступят в силу 1 сентября.
В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые поправки к правилам дорожного движения, ужесточающие требования к перевозке детей в автомобилях. Теперь использовать можно только автокресла и бустеры, прошедшие сертификацию. За нарушение предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей для юридических лиц, включая службы такси. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«С 1 сентября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, и нельзя больше будет перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — рассказала Буцкая изданию ТАСС.
По ее словам, для физических лиц штраф составит 3 тысячи рублей, для юридических — 100 тысяч. Депутат подчеркнула: если водитель такси продолжает использовать несертифицированные устройства, пассажир имеет право обратиться с жалобой в автопарк.
Новые требования связаны с безопасностью: неправильно выбранные удерживающие устройства могут представлять угрозу жизни и здоровью ребенка не только при ДТП, но даже при резком торможении. По словам Буцкой, тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузку — ремень безопасности смещается к шее, появляется риск удушения. В ряде случаев это приводило к трагическим последствиям. Кроме того, при использовании подобных лямок вся сила удара приходится на живот ребенка, что может вызвать внутренние травмы и кровотечение.
Ранее эксперты сообщали, что с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу комплексные изменения в правилах дорожного движения, включая ужесточение норм перевозки детей в соответствии с техническими регламентами. Эти меры направлены на устранение правовых пробелов и повышение безопасности несовершеннолетних пассажиров, а также предусматривают значительное увеличение штрафов за нарушения для физических и юридических лиц.