Челябинская область успешно переходит на отечественное ПО

Об этом сообщил вице-спикер регионального Законодательного собрания Павел Шиляев.
По его словам, переход на отечественное аппаратное и программное обеспечение является ответом на санкционные ограничения и успешно реализуется. Ключевым направлением работы стала информационная безопасность государственных учреждений для защиты от кибератак и бесперебойного предоставления жителям важных услуг в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.
«Большие усилия направлены на то, чтобы все работало без сбоев, а жители имели доступ к важнейшим услугам», — подчеркнул парламентарий.
Также в регионе проводятся просветительские мероприятия по цифровой грамотности для молодежи и пожилых людей, чтобы защитить их от действий мошенников.
На финансирование программы «Развитие информационного общества в Челябинской области» по итогам первого полугодия было направлено 650 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Эти средства предусмотрены на цифровую безопасность региона, развитие цифрового госуправления, поддержку IT-специалистов, работоспособность системы ГЛОНАСС и доступность мобильной связи в большинстве районов области.
Отметим, что вопросы цифровой трансформации региона были рассмотрены на комитете Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.