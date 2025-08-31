Стало известно, где живут самые злостные нарушители ПДД

Лидерами по штрафам стали Москва и Подмосковье.
В Москве, Московской области и Дагестане зафиксировано самое большое число нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России в 2024 году. Об этом сообщается в статистических данных МВД РФ.
«В Москве нарушили ПДД более 1,16 миллиона водителей, в Подмосковье — 1,14 миллиона, в Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей», — передает РИА Новости со ссылкой на МВД. В лидерах также отметилась Свердловская область — более 377 тысяч нарушителей, а у Ленинградской области и Санкт-Петербурга и общей сумме 523 тысячи.
Согласно данным, больше всего водителей нарушают правила в Центральном федеральном округе — 3,4 миллиона человек. Приволжский федеральный округ занял второе место с показателем 1,8 миллиона, а замыкает тройку лидеров Северо-Кавказский федеральный округ, где было выявлено 1,1 миллиона нарушителей, уточняет «Царьград».
