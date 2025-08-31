Стало известно, где живут самые злостные нарушители ПДД

«В Москве нарушили ПДД более 1,16 миллиона водителей, в Подмосковье — 1,14 миллиона, в Дагестане за прошлый год нарушили ПДД 516 тысяч водителей», — передает РИА Новости со ссылкой на МВД. В лидерах также отметилась Свердловская область — более 377 тысяч нарушителей, а у Ленинградской области и Санкт-Петербурга и общей сумме 523 тысячи.