Почти половина компаний Челябинска использует удаленный формат работы

Работодатели определились с оптимальным форматом, оставив дистанционную работу там, где она наиболее эффективна. Абсолютным лидером по распространенности удаленного труда стала сфера IT: такие специалисты работают из дома в 34% компаний, практикующих этот формат. В топ-5 также вошли сотрудники сферы продаж и инженеры (каждая пятая компания); HR-специалисты (15%); бухгалтеры и финансисты (12%).