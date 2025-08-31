Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина компаний Челябинска использует удаленный формат работы

Удаленно работающих сотрудников, согласно исследованию сервиса SuperJob, нанимают 41% компаний в Челябинске.

Источник: Freepik

Опрос был проведен среди представителей городских предприятий и организаций.

При этом в большинстве таких компаний удаленный режим касается лишь небольшой части коллектива. Так, у 73% респондентов на «удаленке» трудится менее 10% штата, а еще у 7% — от 10 до 20% сотрудников.

Работодатели определились с оптимальным форматом, оставив дистанционную работу там, где она наиболее эффективна. Абсолютным лидером по распространенности удаленного труда стала сфера IT: такие специалисты работают из дома в 34% компаний, практикующих этот формат. В топ-5 также вошли сотрудники сферы продаж и инженеры (каждая пятая компания); HR-специалисты (15%); бухгалтеры и финансисты (12%).

Реже всего удаленный формат применяется для сотрудников, работающих из-за рубежа — такой опыт есть лишь у 5% опрошенных компаний.