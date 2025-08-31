Почти половина компаний Челябинска использует удаленный формат работы

Опрос был проведен среди представителей городских предприятий и организаций.
При этом в большинстве таких компаний удаленный режим касается лишь небольшой части коллектива. Так, у 73% респондентов на «удаленке» трудится менее 10% штата, а еще у 7% — от 10 до 20% сотрудников.
Работодатели определились с оптимальным форматом, оставив дистанционную работу там, где она наиболее эффективна. Абсолютным лидером по распространенности удаленного труда стала сфера IT: такие специалисты работают из дома в 34% компаний, практикующих этот формат. В топ-5 также вошли сотрудники сферы продаж и инженеры (каждая пятая компания); HR-специалисты (15%); бухгалтеры и финансисты (12%).
Реже всего удаленный формат применяется для сотрудников, работающих из-за рубежа — такой опыт есть лишь у 5% опрошенных компаний.