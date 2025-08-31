КТК завершил очистку морского терминала после разлива нефти

30 августа 2025 года штаб руководства операцией получил результаты объективного контроля состояния морской поверхности. После этого приняли решение о завершении основных мероприятий в рамках плана предупреждения и ликвидации разливов нефти.
«Инцидент произошел во время грузовой операции на танкере, подключенном к шлангам ВПУ КТК-2, из-за активации морского разрывного соединения плавучего рукава. Объем вытекшей нефти уточняется, ведется расследование причин нештатной ситуации», — заявили в КТК.
Как уже писал «Курсив» ранее, место разлива локализовали, что подтверждено надзорными органами. В операции участвовали 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. Развернули более 1000 метров боновых заграждений. Собранную нефтеводяную эмульсию передали морскому терминалу для дальнейшей утилизации.
В КТК также сообщают, что экологический контроль морской поверхности и атмосферного воздуха проводился непрерывно и будет продолжен с отбором проб не менее двух раз в сутки. Визуальный осмотр прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы показал отсутствие нефти и нефтесодержащих пленок. Это подтверждается видеоматериалами и комментариями местных жителей.
