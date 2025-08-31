КТК завершил очистку морского терминала после разлива нефти

В КТК также сообщают, что экологический контроль морской поверхности и атмосферного воздуха проводился непрерывно и будет продолжен с отбором проб не менее двух раз в сутки. Визуальный осмотр прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы показал отсутствие нефти и нефтесодержащих пленок. Это подтверждается видеоматериалами и комментариями местных жителей.