Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КТК завершил очистку морского терминала после разлива нефти

Каспийский Трубопроводный Консорциум завершил работы по устранению последствий разлива нефти на своем морском терминале в районе Новороссийска. Режим локальной чрезвычайной ситуации сняли.

Источник: Курсив

30 августа 2025 года штаб руководства операцией получил результаты объективного контроля состояния морской поверхности. После этого приняли решение о завершении основных мероприятий в рамках плана предупреждения и ликвидации разливов нефти.

«Инцидент произошел во время грузовой операции на танкере, подключенном к шлангам ВПУ КТК-2, из-за активации морского разрывного соединения плавучего рукава. Объем вытекшей нефти уточняется, ведется расследование причин нештатной ситуации», — заявили в КТК.

Как уже писал «Курсив» ранее, место разлива локализовали, что подтверждено надзорными органами. В операции участвовали 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. Развернули более 1000 метров боновых заграждений. Собранную нефтеводяную эмульсию передали морскому терминалу для дальнейшей утилизации.

В КТК также сообщают, что экологический контроль морской поверхности и атмосферного воздуха проводился непрерывно и будет продолжен с отбором проб не менее двух раз в сутки. Визуальный осмотр прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы показал отсутствие нефти и нефтесодержащих пленок. Это подтверждается видеоматериалами и комментариями местных жителей.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что с 2022 года спутники зафиксировали на Каспии более 450 нефтяных пятен, однако ни один случай в Казахстане не был официально признан загрязнением.