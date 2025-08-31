Как получить жилье от государства

Кто может рассчитывать на госжилье
Подать заявку сегодня могут:
- совершеннолетние граждане РК;
- кандасы;
- законные представители (например, за детей-сирот).
При этом необходимо соответствовать базовым требованиям:
- жилья не должно быть у вас и членов семьи (супругов или детей) последние 5 лет (исключение — если оно признано аварийным);
- постоянная прописка в регионе, где вы хотите получить жилье (для Астаны, Алматы и Шымкента — дополнительно подтвержденное проживание в городе последние 3 года).
С чего начинается путь
Перед подачей заявки важно проверить свои данные на портале eGov.kz: удостоверение личности, семейное положение и состав семьи, регистрацию по месту жительства, сведения о собственности на жилье, а также срок действия ЭЦП. Любые ошибки или несоответствия в этих данных могут стать основанием для отказа.
Как подать заявку
- Заходим на сайт orken.otbasybank.kz и авторизуемся через ЭЦП. Система автоматически проверит соответствие требованиям.
- В течение 1−3 дней заявка рассматривается (дольше, если нужны подтверждающие документы, например, о признании жилья аварийным).
- Последний шаг — подтверждение согласия на обработку данных через SMS.
После одобрения вы увидите себя в электронной очереди. Очередь обновляется ежеквартально и доступна онлайн.
Что скрывается за словом «очередь»
Запись в очередь не означает автоматической выдачи квартиры в собственность. Это возможность получить поддержку от государства в разных форматах. Жилье может предоставляться из коммунального фонда или арендоваться акиматом в частном фонде. В некоторых случаях государство помогает субсидировать часть арендной платы за жилье. Есть и льготные ипотечные займы через систему жилищных строительных сбережений, где условия выгоднее обычных. Дополнительно акиматы могут выдавать жилищные сертификаты — помощь на первоначальный взнос по ипотеке.
Приоритет для социально уязвимых
Несмотря на то, что встать в очередь могут все, 70% жилья распределяется в пользу социально уязвимых слоев населения, а остальные 30% — среди прочих очередников.
К льготным категориям согласно статье 68 закона «О жилищных отношениях» относятся:
- ветераны ВОВ и боевых действий;
- инвалиды I-II групп;
- семьи с детьми-инвалидами;
- лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (по утвержднному Правительством перечню);
- пенсионеры по возрасту;
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей (до 29 лет);
- кандасы;
- пострадавшие от экологических катастроф и ЧС;
- многодетные матери с наградами «Алтын алқа», «Күміс алқа» и др.;
- семьи погибших при исполнении гос- или общественных обязанностей;
- неполные семьи;
- вдовы/вдовцы с несовершеннолетними детьми или студентами до 23 лет.
Как можно потерять место
Основания для этого перечислены в статье 73 закона «О жилищных отношениях». Среди них важно выделить следующие:
- выявлено отсутствие оснований для признания нуждающимся;
- переезд в другой населенный пункт;
- прекращение работы в госоргане/госпредприятии;
- получение жилья из госсобственности;
- предоставление недостоверных сведений;
- выезд за границу на ПМЖ или утрата гражданства РК.