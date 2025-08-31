Как получить жилье от государства

Запись в очередь не означает автоматической выдачи квартиры в собственность. Это возможность получить поддержку от государства в разных форматах. Жилье может предоставляться из коммунального фонда или арендоваться акиматом в частном фонде. В некоторых случаях государство помогает субсидировать часть арендной платы за жилье. Есть и льготные ипотечные займы через систему жилищных строительных сбережений, где условия выгоднее обычных. Дополнительно акиматы могут выдавать жилищные сертификаты — помощь на первоначальный взнос по ипотеке.