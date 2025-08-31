Ричмонд
Как получить жилье от государства

С мая 2025 года правила получения жилья в Казахстане изменились. Если раньше в очередь могли вставать только социально уязвимые слои населения, то теперь это право есть у всех граждан. Какие условия важно соблюдать и как подать заявку, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Кто может рассчитывать на госжилье

Подать заявку сегодня могут:

  • совершеннолетние граждане РК;
  • кандасы;
  • законные представители (например, за детей-сирот).

При этом необходимо соответствовать базовым требованиям:

  • жилья не должно быть у вас и членов семьи (супругов или детей) последние 5 лет (исключение — если оно признано аварийным);
  • постоянная прописка в регионе, где вы хотите получить жилье (для Астаны, Алматы и Шымкента — дополнительно подтвержденное проживание в городе последние 3 года).

С чего начинается путь

Перед подачей заявки важно проверить свои данные на портале eGov.kz: удостоверение личности, семейное положение и состав семьи, регистрацию по месту жительства, сведения о собственности на жилье, а также срок действия ЭЦП. Любые ошибки или несоответствия в этих данных могут стать основанием для отказа.

Как подать заявку

  • Заходим на сайт orken.otbasybank.kz и авторизуемся через ЭЦП. Система автоматически проверит соответствие требованиям.
  • В течение 1−3 дней заявка рассматривается (дольше, если нужны подтверждающие документы, например, о признании жилья аварийным).
  • Последний шаг — подтверждение согласия на обработку данных через SMS.

После одобрения вы увидите себя в электронной очереди. Очередь обновляется ежеквартально и доступна онлайн.

Что скрывается за словом «очередь»

Запись в очередь не означает автоматической выдачи квартиры в собственность. Это возможность получить поддержку от государства в разных форматах. Жилье может предоставляться из коммунального фонда или арендоваться акиматом в частном фонде. В некоторых случаях государство помогает субсидировать часть арендной платы за жилье. Есть и льготные ипотечные займы через систему жилищных строительных сбережений, где условия выгоднее обычных. Дополнительно акиматы могут выдавать жилищные сертификаты — помощь на первоначальный взнос по ипотеке.

Приоритет для социально уязвимых

Несмотря на то, что встать в очередь могут все, 70% жилья распределяется в пользу социально уязвимых слоев населения, а остальные 30% — среди прочих очередников.

К льготным категориям согласно статье 68 закона «О жилищных отношениях» относятся:

  • ветераны ВОВ и боевых действий;
  • инвалиды I-II групп;
  • семьи с детьми-инвалидами;
  • лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (по утвержднному Правительством перечню);
  • пенсионеры по возрасту;
  • дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей (до 29 лет);
  • кандасы;
  • пострадавшие от экологических катастроф и ЧС;
  • многодетные матери с наградами «Алтын алқа», «Күміс алқа» и др.;
  • семьи погибших при исполнении гос- или общественных обязанностей;
  • неполные семьи;
  • вдовы/вдовцы с несовершеннолетними детьми или студентами до 23 лет.

Как можно потерять место

Основания для этого перечислены в статье 73 закона «О жилищных отношениях». Среди них важно выделить следующие:

  • выявлено отсутствие оснований для признания нуждающимся;
  • переезд в другой населенный пункт;
  • прекращение работы в госоргане/госпредприятии;
  • получение жилья из госсобственности;
  • предоставление недостоверных сведений;
  • выезд за границу на ПМЖ или утрата гражданства РК.