Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае назвали ШОС воплощением будущего экономического роста

Сунь Чжуанчжи заявил, что ШОС смогла создать площадку, вовлекающую всё большее количество участников.

Источник: Аргументы и факты

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась в платформу для будущего экономического роста, заявил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

«ШОС воплощает будущую траекторию экономического роста и развития технологических инноваций», — сказал эксперт, которого цитирует газета China Daily.

Сунь Чжуанчжи пояснил, что организация смогла создать площадку, вовлекающую всё большее количество участников и субъектов рынка. По его словам, эта платформа использует экономические преимущества членов ШОС и позволяет странам сотрудничать.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о секрете привлекательности Шанхайской организации сотрудничества для других стран. Он отметил, что ШОС притягивает открытостью для равноправного сотрудничества, твердой приверженностью философии созидания, уважением к национальным особенностям и ненаправленностью против третьих государств.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше