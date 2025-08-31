Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась в платформу для будущего экономического роста, заявил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.
«ШОС воплощает будущую траекторию экономического роста и развития технологических инноваций», — сказал эксперт, которого цитирует газета China Daily.
Сунь Чжуанчжи пояснил, что организация смогла создать площадку, вовлекающую всё большее количество участников и субъектов рынка. По его словам, эта платформа использует экономические преимущества членов ШОС и позволяет странам сотрудничать.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о секрете привлекательности Шанхайской организации сотрудничества для других стран. Он отметил, что ШОС притягивает открытостью для равноправного сотрудничества, твердой приверженностью философии созидания, уважением к национальным особенностям и ненаправленностью против третьих государств.