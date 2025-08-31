Ричмонд
Крупный американский штат может остаться без света из-за истощения запасов газа

Штат Аляска в США оказался на грани газового кризиса.

Штат Аляска в США оказался на грани газового кризиса. В связи с этим его крупнейший город Анкоридж уже в ближайшие годы может остаться без электроэнергии из-за истощения запасов газа в заливе Кука, пишет газета New York Times.

При этом раньше газа на Аляске было так много, что штат его даже продавал за рубеж — газ экспортировали на танкерах. Теперь же многие буровые компании ушли с Аляски.

«Официальные лица ожидают, что в ближайшие несколько лет у них может не хватить топлива, чтобы Анкоридж, крупнейший город штата, продолжал оставаться полностью освещенным», — говорится в публикации издания.

Газета отмечает, что штат, экономика которого построена на нефти и газе, находится на грани газового кризиса. Несмотря на это, добыча голубого топлива все еще продолжается, причем в крупным объемах.

О проблеме истощения запасов газа на Аляске известно уже более 15 лет. Но до сих пор власти не разработали единый план решения проблемы. Местные коммунальные службы считают, что им, скорее всего, в будущем придется закупать газ за рубежом, а это приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление примерно на 10−40%.

