Крупный американский штат может остаться без света из-за истощения запасов газа

О проблеме истощения запасов газа на Аляске известно уже более 15 лет. Но до сих пор власти не разработали единый план решения проблемы. Местные коммунальные службы считают, что им, скорее всего, в будущем придется закупать газ за рубежом, а это приведет к росту расходов на электроэнергию и отопление примерно на 10−40%.