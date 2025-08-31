«Циан. Аналитика»: осенью новостройки будут дорожать на 1% в месяц

В августе купить и снять квартиру в России стало дороже. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики уверены, что эта тенденция продолжится и осенью. По мнению экспертов, рост цен ожидается как на новостройки, так и на вторичку.
Новостройки.
В августе 2025 года цены на новостройки в крупнейших городах России в целом продолжили расти, хотя динамика оказалась разной в зависимости от региона. ~Экономисты ожидают роста цен на первичку и осенью. ~
В августе средняя полная стоимость квартиры в Москве составила 22,4 млн рублей, что на 4,1% выше, чем в июле, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».
В Санкт-Петербурге квартиры продавались по 12,7 млн рублей в среднем (+3,5%), в Казани — по 13,0 млн рублей (-1,2%), в Нижнем Новгороде — 10,1 млн рублей (+1,3%), в Уфе — 8,7 млн рублей (+2,8%).
По данным сервиса, при этом количество выставленных на продажу новых квартир в Москве в августе сократилось на 3,9% относительно июля. В Петербурге снизилось на 12% за месяц, в то время как в Казани экспозиция выросла на 5%. Такая динамика может говорить об активизации покупателей после того, как ЦБ опустил ключевую ставку месяц до 18%.
«В конце лета на первичном рынке наблюдается рост покупательской активности. Незначительное увеличение цен в объявлениях связано с вымыванием более бюджетных предложений и смещением структуры спроса в сторону более дорогих предложений. Дополнительным фактором стал интерес к новостройкам, усилившийся после начала цикла снижения ключевой ставки. Исходя из динамики августа, осенью можно ожидать сохранения роста активности на рынке новостроек», — сказал «Газете.Ru» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов ожидает, что осенью новостройки будут дорожать в среднем на 0,8−1% в месяц.
Вторичное жилье.
Рынок вторичного жилья в августе продемонстрировал более плавный, но устойчивый рост цен. По данным «Яндекс Недвижимости», медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в Москве составила 19,8 млн рублей, что на 1,9% выше июля. В Санкт-Петербурге — 10,5 млн рублей (+2,7% за месяц), в Казани — 8,9 млн рублей (+1,0%), в Нижнем Новгороде — 6,9 млн рублей (+1,7%), в Уфе — 5,4 млн рублей (+1,1%).
Аналитики сервиса зафиксировали умеренное сокращение числа выставленных на продажу вторичных квартир. В Москве — на 8,3% за месяц, в Петербурге — на 2,4%, в Казани — на 6,4%, в Уфе — на 7,9%, что указывает на «вымывание» наиболее бюджетных объектов.
Попов считает, что осенью цены на вторичное жилье продолжат умеренно расти — на 0,4−0,6% в месяц.
Во сколько обойдется ипотека.
На вторичное жилье в большинстве случаев можно оформить только рыночную ипотеку. Ставки по госпрограммам не превышают 6%. Ставки по рыночной ипотеке на первичное и вторичное жилье фактически сравнялись — больше 23%.
В России действуют несколько федеральных льготных ипотечных программ на покупку нового жилья, включая семейную ипотеку под ставку около 6% годовых, IT-ипотеку с ставкой до 6%, а также дальневосточную и арктическую ипотеку с фиксированными 2%. Кроме того, существует сельская ипотека с минимальной ставкой в 3%, а на приграничных и новых территориях применяется ставка 0,1%. Однако эти условия действуют для отдельных категорий граждан и районов, и нужно соответствовать определенным требованиям программы.
Кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина сказала «Газете.Ru», что покупка квартиры за 12 млн рублей при взносе 2 млн рублей и кредите на 20 лет обходится по-разному: ~при рыночной ставке 22% ежемесячный платеж составит 180−190 тыс. рублей, тогда как по льготной ипотеке под 6% — около 74−80 тыс. рублей.~ Разница составляет почти 2,5 раза, подчеркнула эксперт.
«Безусловно, сумма платежа по рыночной ипотеке является крайне обременительной и неподъемной для большинства покупателей. Но, если все же есть возможность оформить заем, то лучше это сделать сейчас. Кредит удастся выгодно рефинансировать уже через полтора-два года, что принесет экономию с учетом предстоящего роста цен на жилье с опережением инфляции на фоне отложенного спроса. При этом выбор желательно делать именно в пользу новостроек, которые, как правило, обладают более высокой ликвидностью и быстрее дорожают», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев сообщил «Газете.Ru», что льготную ставку (6%) на вторичном рынке сложно получить.
«Это в основном небольшие или депрессивные города, где нет новостроек. А с рыночной ставкой пока нет никакого смысла покупать жилье», — отметил эксперт.
Средняя ставка по рыночной ипотеке на вторичное жилье в России сейчас превышает 23%.
«Осенью ожидается умеренный рост на вторичные квартиры за счет инфляции, удорожания стройматериалов и устойчивого спроса. Но в регионах динамика может отличаться. При этом рыночная ипотека остается дорогой: при стоимости квартиры 15 млн рублей, первоначальном взносе 3 млн платеж превысит 185 тыс. рублей в месяц», — добавила Буркина.
Аренда квартир.
Дорожает и аренда жилья. В августе снять однокомнатную квартиру в Москве стоило 71 тыс. рублей в среднем (+1,7% к июлю), в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей (+9,4%), в Нижнем Новгороде — 37 тыс. рублей (+5%), в Уфе — 28 тыс. рублей (+5,7%).
«Увеличение стоимости за месяц связано с возросшим спросом на аренду во время делового сезона, который традиционно приходится на вторую половину лета, а также на сентябрь. С увеличившимся интересом арендаторов, наиболее бюджетные варианты на рынке сдаются быстрее, а в экспозиции остаются квартиры с большей ставкой», — отметил Белокуров.
~Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уверен, что к сентябрю повысится спрос россиян на аренду квартир, что может привести к увеличению арендных ставок на 5−10%~. Экономист пояснил, что это связано с началом учебного года — в конце августа студенты активно ищут недорогое и удобное жилье рядом с местами учебы.
Снимать или покупать.
Итоговый выбор между покупкой и арендой осенью зависит от условий в каждом конкретном случае, уверены эксперты.
Буркина считает, что осенью 2025 года покупка квартиры может быть выгодна тем, у кого есть стабильный доход, первоначальный взнос и долгосрочные планы. Экономист уточнила, что в условиях доступной льготной ипотеки это позволяет «зафиксировать» расходы и защититься от дальнейшего роста цен. Аренда же остается разумным выбором при мобильном образе жизни, нестабильных доходах или ожидании коррекции цен, уверена эксперт. По ее мнению, главный ориентир — соотношение ежемесячных платежей: если аренда заметно дешевле ипотеки, выгоднее снимать, однако если аренда сравнима или выше ипотеки — покупка приобретает больше смысла.
"Чисто математически при текущих рыночных ставках (20%) аренда безальтернативна — ипотечные платежи в таком случае слишком обременительны. Однако если удается воспользоваться льготной ставкой (около 6%), то покупка квартиры в ряде городов оказывается оправданной и выгоднее долгосрочной аренды, которая может обходиться в 7−8% годовой стоимости квартиры.
Исторически в Москве, Петербурге и других крупнейших городах аренда чаще выигрывала у ипотеки, поскольку процентные платежи всегда оказывались выше. Но были и исключения: те, кто успел приобрести жилье на быстро растущем рынке, оправдывали расходы — за пять лет цены на квартиры могли расти на 10−15% в год, перекрывая даже высокие выплаты по ипотеке", — отметил Селезнев.