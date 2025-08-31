«Циан. Аналитика»: осенью новостройки будут дорожать на 1% в месяц

«Безусловно, сумма платежа по рыночной ипотеке является крайне обременительной и неподъемной для большинства покупателей. Но, если все же есть возможность оформить заем, то лучше это сделать сейчас. Кредит удастся выгодно рефинансировать уже через полтора-два года, что принесет экономию с учетом предстоящего роста цен на жилье с опережением инфляции на фоне отложенного спроса. При этом выбор желательно делать именно в пользу новостроек, которые, как правило, обладают более высокой ликвидностью и быстрее дорожают», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».