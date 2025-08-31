Новые правила по борьбе с мошенничеством вводятся Банком России

«Банк России определил несколько признаков, которыми будет руководствоваться кредитная организация для проверки. Например, нехарактерное для человека поведение при снятии наличных, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата. Также это может быть запрос на выдачу средств несвойственным этому клиенту способом, например, по QR-коду. Банк может решить, что клиент находится под влиянием мошенников, если тот снимает деньги в течение короткого времени после оформления кредита или займа. Или увеличивает лимит выдачи наличных, в том числе по кредитной карте».