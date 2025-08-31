Новые правила по борьбе с мошенничеством вводятся Банком России

Причиной для проверки станет любое нехарактерное действие. Если банк заметит один из подозрительных признаков, он уведомит клиента и ограничит выдачу наличных на 48 часов. Лимит составит 50 000 рублей. Снять большую сумму в этот период можно будет только в отделении банка. Уведомление о лимитах будут приходить клиентам через смс или пуш-уведомление.
Юлия Серова — заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России:
«Банк России определил несколько признаков, которыми будет руководствоваться кредитная организация для проверки. Например, нехарактерное для человека поведение при снятии наличных, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата. Также это может быть запрос на выдачу средств несвойственным этому клиенту способом, например, по QR-коду. Банк может решить, что клиент находится под влиянием мошенников, если тот снимает деньги в течение короткого времени после оформления кредита или займа. Или увеличивает лимит выдачи наличных, в том числе по кредитной карте».