Сборочное производство российских поездов будет открыто в Беларуси

Российские поезда могут начать собирать в Беларуси. Об этом сказал гендиректор холдинга «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, пишет sb.by.
Глава холдинга отметил, что «Трансмашхолдинг» заинтересован в открытии в Беларуси сборочного производства, рассматривая в качестве площадки город Барановичи.
— Все наши российские предприятия очень сильно загружены. Поэтому мы готовы локализовать свое производство в Беларуси, — прокомментировал он.
Липа уточнил, что создание сборочного производства будет зависеть от двух факторов: наличия заказа со стороны ключевых покупателей в Беларуси, а также финансовых возможностей. Еще он отметил, что холдинг всегда хотел присутствовать на рынке Беларуси. Также уже были осуществлены первые поставки для минского метро — 28 вагонов, которые возят пассажиров по «Зеленолужской линии».
Еще он отметил важность того, что предприятие зашло на белорусский рынок не только с подвижным составом, но и с интеллектуальными системами.
— Мы начинаем поставлять систему управления станциями, — подчеркнул он.
Кроме того, Кирилл Липа сообщил о сотрудничестве «Трансмашхолдинга» с производителем карьерной техники БЕЛАЗ. В частности, Коломенский завод, входящий в состав холдинга, поставил на БЕЛАЗ 20 двигателей для опытно-промышленной партии самосвалов БЕЛАЗ-75304 грузоподъемностью 220 тонн.
— Разворачиваем под это сервисную систему, — указал глава предприятия.
А еще БЖД намерена заключить контракт с заводом Stadler на поставку 65 поездов.
