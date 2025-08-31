Сборочное производство российских поездов будет открыто в Беларуси

Липа уточнил, что создание сборочного производства будет зависеть от двух факторов: наличия заказа со стороны ключевых покупателей в Беларуси, а также финансовых возможностей. Еще он отметил, что холдинг всегда хотел присутствовать на рынке Беларуси. Также уже были осуществлены первые поставки для минского метро — 28 вагонов, которые возят пассажиров по «Зеленолужской линии».