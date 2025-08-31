Ричмонд
Сборочное производство российских поездов будет открыто в Беларуси

В Беларуси хотят создать сборочное производство российских поездов.

Источник: Комсомольская правда

Российские поезда могут начать собирать в Беларуси. Об этом сказал гендиректор холдинга «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, пишет sb.by.

Глава холдинга отметил, что «Трансмашхолдинг» заинтересован в открытии в Беларуси сборочного производства, рассматривая в качестве площадки город Барановичи.

— Все наши российские предприятия очень сильно загружены. Поэтому мы готовы локализовать свое производство в Беларуси, — прокомментировал он.

Липа уточнил, что создание сборочного производства будет зависеть от двух факторов: наличия заказа со стороны ключевых покупателей в Беларуси, а также финансовых возможностей. Еще он отметил, что холдинг всегда хотел присутствовать на рынке Беларуси. Также уже были осуществлены первые поставки для минского метро — 28 вагонов, которые возят пассажиров по «Зеленолужской линии».

Еще он отметил важность того, что предприятие зашло на белорусский рынок не только с подвижным составом, но и с интеллектуальными системами.

— Мы начинаем поставлять систему управления станциями, — подчеркнул он.

Кроме того, Кирилл Липа сообщил о сотрудничестве «Трансмашхолдинга» с производителем карьерной техники БЕЛАЗ. В частности, Коломенский завод, входящий в состав холдинга, поставил на БЕЛАЗ 20 двигателей для опытно-промышленной партии самосвалов БЕЛАЗ-75304 грузоподъемностью 220 тонн.

— Разворачиваем под это сервисную систему, — указал глава предприятия.

А еще БЖД намерена заключить контракт с заводом Stadler на поставку 65 поездов.

