Оплата проезда в автобусе картой заработала в одном из крупных городов Беларуси

В Беларуси еще в одном городе стал доступен проезд в автобусе без наличных. Система заработала в рамках тестового проекта, который реализуют «Сбер Банк», IT-компания «Международный деловой альянс» и автобусный парк города, сообщает газета «Наш край».
На данный момент оплатить проезд банковской карточкой горожане могут в автобусе № 16. Стоимость, как при покупке бумажного билета — 90 копеек.
Отмечается, что системой поддерживаются операции картами платежных систем Белкарт, Visa и Mastercard любого их банков Беларуси. Также доступна оплата через сервис Белкарт Pay на смартфоне.
В случае успеха данного пилотного проекта в Барановичах, технологию могут масштабировать и на другие городские маршруты.
К слову, в феврале 2025-го такой сервис заработал в троллейбусах Могилева. А более 7 лет назад «Сбер Банком» был запущен масштабный проект по оплате «пластиком» на турникетах минского метро. Работает подобная система оплаты и на городских линиях Белорусской железной дороги.
