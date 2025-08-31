Власти вводят запрет на продажу алкоголя в Беларуси в сентябре 2025

В Беларуси вводятся ограничения и запреты на продажу алкоголя. Это регламентирует ряд локальных правовых актов и решений местных властей, опубликованных на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в начале сентября в ряде районов и городов Беларуси вводят ограничения на продажу алкогольных напитков. Ограничительные меры связаны с мероприятиями ко Дню знаний и началу учебного года, которые будут проводиться в Беларуси.
Однако время ограничения продажи алкоголя в Беларуси может отличаться в зависимости от региона. В некоторых городах запрет будет действовать с полуночи до 24.00 часов понедельника, 1 сентября. В других же районах ограничения на продажу алкоголя вводятся с 08.00 утра 1 сентября до 08.00 часов 2 сентября.
Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в розничных торговых объектах для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев. И также будет разрешено реализовывать алкоголь в объектах общепита.
Подробная информация публикуется сайтах местных органов власти. Например, такой запрет будет действовать в Пинском, Ивацевичском, Дрибинском, Хойникском, Столинском, Пружанском и ряде других районов страны.
