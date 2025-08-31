В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Каменки

Оба тендера вызывают трудности с привлечением исполнителей, что может говорить о низкой рентабельности или сложности работ.
Муниципалитет вновь объявил конкурс на облагораживание озелённой зоны в долине реки Каменки, о чем сообщает «АиФ-Новосибирск».
Проект стоимостью 56,4 млн рублей ранее не заинтересовал подрядчиков — на первый аукцион не поступило ни одной заявки. Теперь приём заявок продлён до 8 сентября. Работы должны завершиться к 1 сентября 2026 года.
Одновременно в третий раз объявлен тендер на строительство ливнёвки в пойме Каменки — его стоимость 9,4 млн рублей. Заказчик — МКУ «УЗТИИС».
Оба тендера вызывают трудности с привлечением исполнителей, что может говорить о низкой рентабельности или сложности работ.