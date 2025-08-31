Яйцемат открылся в белорусском торговом центре — его обеспечивают 100 кур-несушек

Работает автомат с яйцами по принципу других подобных аппаратов. А вот стоимость яиц выше, чем в магазинах. Один десяток яиц обойдется в 5 рублей, два — в 9 рублей. Если эксперимент с таким форматом продажи обычных яиц окажется успешным, следующий яйцемат бизнесмен планирует установить уже в столице.