Яйцемат открылся в белорусском торговом центре — его обеспечивают 100 кур-несушек

В Сморгони появился вендинговый автомат с куриными яйцами, рассказали в сюжете на ОНТ.
Первый в Беларуси вендинговый автомат по продаже яиц в районном центре стал своего рода местной достопримечательностью. Бизнесмен, открывший необычный бизнес, делает также ставку на экологичность. Подчеркивая, что его производство обеспечивают 100 кур-несушек, сообщая, что его «курочки на воле» несут яйца с солнечными желтками.
Работает автомат с яйцами по принципу других подобных аппаратов. А вот стоимость яиц выше, чем в магазинах. Один десяток яиц обойдется в 5 рублей, два — в 9 рублей. Если эксперимент с таким форматом продажи обычных яиц окажется успешным, следующий яйцемат бизнесмен планирует установить уже в столице.
Тем временем власти вводят запрет на продажу алкоголя в Беларуси в сентябре 2025.
Еще оплата проезда в автобусе картой заработала в одном из крупных городов Беларуси.