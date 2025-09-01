Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Стивена Сигала построит завод в Волгоградской области

Компания Стивена Сигала запустит в России первый завод по переработке пластика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания «Хикари» по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом — в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО «Хикари» и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин.

«Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. … Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал», — сказал он, комментируя первые цели компании.

Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик — 33%, а еще треть принадлежит ООО «Эко-Инвест 23», следует из данных системы проверки контрагентов «Контур. Фокус».

Ранее Замарин сообщил агентству, что «Хикари» планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.