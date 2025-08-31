Белорусский пчеловод объяснил, почему подорожал мед и сократился его сбор в 2025

Пчеловод объяснил телеканалу СТВ, почему подорожал мед в Беларуси и сократился его сбор в 2025 году.
В эфире отметили, что цена на мед в 2025-м растет, а по самому продукту отмечается некоторый дефицит.
«И дело не в том, что пчелы в этом сезоне не старались. Виной всему — ненастная погода в начале лета, которая и повлияла на медовый урожай», — говорят на СТВ.
У пчеловода из-под Гродно Дмитрий Акуло около 50 пчелиных семей трудятся на плантации вереска в августе и начале сентября (вересковый мед — последний в сезоне). По его словам, 2025-й был наиболее сложным по погоде годом за более чем 20 лет. Цветение большинства культур совпало с заморозками. Дмитрий Акуло говорит:
«Началось с ранней весны, все начало расти, пошли соки, пошло движение, пошла малина расти, и потом три волны морозов, они ее приглушили, после этого начался период с ветрами и засухой в июне, тоже на нектаровыделение повлияло каким-то образом».
Пчеловод также вспомнил:
«На трех гречишных полях стояли пчелы, после 10 дней я поехал осматривать, на одном гречишном поле они вообще не работали, мне пришлось перевозить уже не столько для товарного меда, а для того, чтобы они не голодали».
И пусть медосбор еще не завершен, продукта в сезоне будет примерно вдове меньше. Дмитрий Акуло делает вывод:
«Если меда меньше, значит, будет рост цены небольшой».
А журналисты приводят пример, что на Центральном рынке в Гродно меда продают заметно меньше примерно на 40%. В эфире добавляют:
«Пчеловоды, по сути, взяли товарный мед лишь в конце сезона. Единицы смогли откачать продукт до трех раз».
Кстати, ранее специалист сказала о подорожании меда в Беларуси.
