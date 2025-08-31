Белорусский пчеловод объяснил, почему подорожал мед и сократился его сбор в 2025

У пчеловода из-под Гродно Дмитрий Акуло около 50 пчелиных семей трудятся на плантации вереска в августе и начале сентября (вересковый мед — последний в сезоне). По его словам, 2025-й был наиболее сложным по погоде годом за более чем 20 лет. Цветение большинства культур совпало с заморозками. Дмитрий Акуло говорит: